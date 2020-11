Prečo sú ľudia stále negatívny k celoplošnému testovaniu? Opozícia sa snaží všetko stále zhadzovať, čo by robili v tejto situácii oni? Boli ľudia skutočne na testovaní z donútenia?

A veľa ďalších otázok ľuďom beží v hlave.

Slovensko tento víkend zažíva najväčšiu akciu, akú kedy zažilo a tou je celoplošné testovanie Slovenska v boji proti koronavírusu COVID-19.

Čo však všade vidieť sú negatívne komentáre ľudí na facebooku sociálnej sieti.

Je treba si však uvedomiť, že sme niečo v tomto boji aspoň vyskúšali. Niektoré štáty zavádzajú tvrdé lockdowny a ľuďom sa určite žije ešte horšie. Čakajú na to, kým sa všetko premorí alebo príde vakcína.

My sme sa ako prví odhodlali k tejto najväčšej logistickej operácii na Slovensku, ak nie aj na svete.

Veľa ľudí si myslí, či práve týmto testovaním neboli začipovaní a teraz ich bude vláda sledovať.

Treba si však uvedomiť, že ľudí ktorých teraz odhalia nenakazia ďalších svojich rodinných príslušníkov a tí nenakazia ďalších ľudí.

Taktiež by si mali uvedomiť aj to, že naše nemocnice nebudú zažívať takéto prudké prípady nakazených, nakoľko je rozdiel ak sa nakazí mladší človek, športovec alebo starší človek a u každého je ten prejav úplne iný.

Je to skutočne tak ťažké pochopiť? Čo potom majú hovoriť tí ľudia, ktorí čakajú na rôzne ťažké operácie (rakovina, transplantácie, atd.... ) a zrazu ich termíny budú musieť byť preložené. Chceme skutočne zažiť to, že to bude ako v iných krajinách, kde uprednostňovali mladých pred staršími? Nikomu by sa nepáčilo keď raz bude starší, že celý život robil a chce si užiť dôchodok a bude nakazení vo vážnom stave (nedajbože ) a uprednostnia niekoho mladšieho. Mnohí si však toto nedokážu uvedomiť, že čo ak tých, ktorých odhalia pozitívnych by nakazilo ďalších. Treba si uvedomiť, že naše zdravotníctvo nie je v dobrom stave po rozkradaní našej úžasnej predošlej vlády, ktorá za tu skutočne zanechala spúšť a nie je inej cesty ako hľadať riešenia a nečakať na to, kým budú tisícky nebodaj desaťtisícky ľudí nakazených v nemocnici.

Mnohí tvrdia, že to je z donútenia, ale každí chce byť predsa zdraví. To, že niektorí si to nevedia takto uvedomiť je skutočne smutné.

Neprajem nikomu ten pocit, keď sa v nemocniciach budú rozhodovať medzi vašim starším rodinným príslušníkom a nejakým mladým študentom, komu dajú umelú pľúcnu ventiláciu.

Mnohí taktiež kritizujú postup, že bolo málo času, avšak treba rýchlo v takomto prípade konať, netreba čakať a mnohé veci už aj my robíme za jazdy niekedy zbrklo bez rozmýšľania, keďže skutočne sa nachádzame v kritických časoch a počet infikovaných prudko rastie. Avšak aspoň sa skutočne niečo urobilo, ostatné štáty, ako som spomínal zavádzajú lockdowny alebo nechajú premoriť obyvateľstvo. Zdravotníctva všade sú na prahoch posledných síl. Mnohí premiéri hovoria, že musia dať lockdown lebo nebudú mať kde umiestniť ľudí a ani mŕtvych. Situácia je skutočne kritická a pokým príde vakcína môže byť už príliš neskoro.

Preto je potrebné identifikovať tých, ktorí mohli ďalej infikovať druhých, aby zostali doma v karanténe so svojimi členmi domácnosti a nemusí sa to tu tak rýchlo šíriť. Určite žiaden čip nám nedajú.

Čo ak niekto z tých čo teraz zachytia by nakazil dvoch starších, pričom by sa im skutočne mohlo pohoršiť a skončia na jiske, kde dotyčný môže prejsť len s troškou kašľa?

Preto nedajte sa odradiť a testuje sa, ešte k tomu keď nás to nič nestojí a je to zadarmo.

V neposlednom rad tu máme našu ,,úžasnú,, opozíciu, ktorá bude trvať na tom, ako sa to nedá, ako to nepôjde, ako je to na nič, ale povedzme si rovno čo by robili oni? Možno by skúsili toto isté (možno až za dvojnasobok miliónov eur - trezory by praskali vo švíkoch). Možno by zaviedli ešte tvrdší lockdown a čakali by. Ale teraz to idú oni kritizovať čo tu štát rozkrádali a neurobili tu poriadne nič. Je jasné, že práve oni si tu robia politickú kampaň a snažia sa získať svoje percentá, pre ďalšie voľby. Skutočne tu sa ľudia snažia, čo to len ide, aby sme situáciu nejako dostali pod kontrolu. Máme myslím si, že dosť skutočných odborníkov, ktorí vedia čo robia veď od toho ich tu máme. Vidíte sami, že sa vírus objavuje všade, aj v parlamente.

No nakoniec ľudia volajú po odvolaní premiéra, ale za čo? Zato, že to nebolo dobrovoľné? Alebo je to o tom, že keď niečo robíš ľuďom sa to nepáči, ale keď nerobíš nič nepáči sa im to tiež ? Tých odborníkov na sociálnych sieťach je kvantum, no keby sa mali oni postaviť pred takto vážnu situáciu čo by robili? Samé reči, reči a reči. Treba si uvedomiť, že skutočne všade s tým bojujú a jednoducho sa vírus vyskytuje všade. Žiaľ opatrenia musia prísť lebo veľa ľudí je skutočne nezodpovedných a myslia si, že su doslovia nedotknuteľní. Chcete aby bolo zakázané úplne všetko?

Prosím buďme v tomto ťažkom čase spolu, solidárni a snažme sa to aspoň trošku pochopiť a vydržať. Nerobme tu zbytočne dusno.

Nechcem nikoho poburovať ani nič podobné, nakoľko som len vyjadril svoj logický názor a postoj vnímania tejto veci.